В чужом кармане: сколько зарабатывает автомойщик

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.
Герой этого материала - Дмитрий Р. Он получил образование инженера-гидротехника и долго по специальности не проработал - инженером его хотели видеть родители, а сам Дмитрий мечтал изучать иностранные языки, но «не сложилось».
В итоге Дмитрий решил найти работу, связанную с еще одной его страстью - автомобилями. Около семи лет он был таксистом, а в последнее время наш 48-летний герой работает автомойщиком в московском детейлинг-центре (там предоставляют комплекс услуг по «детальному» уходу за машиной).
«От такси подустал и рядом с домом как раз открылся этот центр. Ухаживать за машинами оказалось не проще, чем весь день проводить за рулем. В конце смены устаешь физически, хотя никаких тяжестей не таскал. Если поток машин большой, потом очень болят ноги, спина», - рассказал Дмитрий.
В вакансии ему обещали доход от 60 000 до 100 000 рублей, до верхней границы пока не доходило, но 75 000 он получал уже несколько раз.
В обязанности Дмитрия входит детейлинг-мойка кузова, химчистка салона, мойка подкапотного пространства, очистка моторного отсека, полировка, нанесение керамики.
График работы сменный, сотрудники центра получают 25-30 процентов от чека за выполненную услугу.
«К тому же чаевые часто оставляют. Не обижают. Клиенты в основном адекватные, но встречаются и непростые люди. Недавно один долго меня отчитывал - я не пристегнул коврик в его «Мерседесе» на специальный крючок. Не заметил я, бывает. Когда претензии надоели, предложил ему внести аванс за стоянку в боксе и он быстро уехал», - отметил Дмитрий.
Другой клиент приехал на машине, пол которой был покрыт мусором, шелухой от семечек и осколками разбитых бутылок. Мусора хватило на два 25-литровых мешка, при этом водитель требовал «по-братски» сделать ему скидку.
Примерные траты Дмитрия (в месяц):
- На репетитора по математике для сына-выпускника - 16 000 рублей
- На продукты - 15 000 рублей
- На «коммуналку» - 8 500 рублей
- На бензин - 5 000 рублей
- На платеж по кредитке - 4300 рублей
- На телефон/интернет - 1500 рублей
- Накопления - 10 000 рублей
«В целом пока не жалуюсь. Помещение теплое, для сотрудников есть бесплатная мойка, иногда удается поработать с необычными, эксклюзивными машинами», - подытожил Дмитрий.