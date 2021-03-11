В чужом кармане: сколько зарабатывает автомойщик

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Герой этого материала - Дмитрий Р. Он получил образование инженера-гидротехника и долго по специальности не проработал - инженером его хотели видеть родители, а сам Дмитрий мечтал изучать иностранные языки, но «не сложилось».

В итоге Дмитрий решил найти работу, связанную с еще одной его страстью - автомобилями. Около семи лет он был таксистом, а в последнее время наш 48-летний герой работает автомойщиком в московском детейлинг-центре (там предоставляют комплекс услуг по «детальному» уходу за машиной).

«От такси подустал и рядом с домом как раз открылся этот центр. Ухаживать за машинами оказалось не проще, чем весь день проводить за рулем. В конце смены устаешь физически, хотя никаких тяжестей не таскал. Если поток машин большой, потом очень болят ноги, спина», - рассказал Дмитрий.

В вакансии ему обещали доход от 60 000 до 100 000 рублей, до верхней границы пока не доходило, но 75 000 он получал уже несколько раз.

В обязанности Дмитрия входит детейлинг-мойка кузова, химчистка салона, мойка подкапотного пространства, очистка моторного отсека, полировка, нанесение керамики.

График работы сменный, сотрудники центра получают 25-30 процентов от чека за выполненную услугу.

«К тому же чаевые часто оставляют. Не обижают. Клиенты в основном адекватные, но встречаются и непростые люди. Недавно один долго меня отчитывал - я не пристегнул коврик в его «Мерседесе» на специальный крючок. Не заметил я, бывает. Когда претензии надоели, предложил ему внести аванс за стоянку в боксе и он быстро уехал», - отметил Дмитрий.

Другой клиент приехал на машине, пол которой был покрыт мусором, шелухой от семечек и осколками разбитых бутылок. Мусора хватило на два 25-литровых мешка, при этом водитель требовал «по-братски» сделать ему скидку.

Примерные траты Дмитрия (в месяц):

На репетитора по математике для сына-выпускника - 16 000 рублей

На продукты - 15 000 рублей

На «коммуналку» - 8 500 рублей

На бензин - 5 000 рублей

На платеж по кредитке - 4300 рублей

На телефон/интернет - 1500 рублей

Накопления - 10 000 рублей