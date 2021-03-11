«Индекс блинов» за год вырос на 3%

Годовой рост трат россиян на приобретения набора основных ингредиентов для приготовления блинов оценивается в 3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Фото: ТАСС ТАСС

Аналитики подсчитали, сколько жители России с 1 по 9 марта потратили на набор ингредиентов для приготовления блинов на четверых человек. Для этого нужны молоко (500 миллилитров), яйца (2 штуки), стакан муки (200 грамм), масло подсолнечное (3 столовых ложки), сахар (1 столовая ложка) и соль (1 щепотка).

Так, средний чек затрат на покупку данных ингредиентов в российских магазинах в среднем по России оценивается в 77,4 рубля. Данный показатель на 3% выше прошлогоднего.

В «Платформе ОФД» указали, что небольшое увеличение «индекса блинов» обусловлено падением среднего чека покупки молока, который был ниже на 10%, чем в прошлом году. Что касается трат на банку варенья к блинам, то они составили в среднем 126 рублей, что на 2% превышает прошлогодний результат. Сгущенка обошлась россиянам в среднем в 98 рублей, что превысило на 9% прошлогодний показатель.

Порция блинов в заведениях общепита обходилась россиянам в среднем в 109 рублей (на 10% больше, чем в 2020 году), а оладьи – в 118 рублей (на 14% больше, чем в 2020 году)

Эксперты отметили, что приготовление блюд дома является обычной практикой для россиян. В этой связи увеличивалась и частота приготовления блинов. Они отмечают, что, несмотря на это, они им вовсе «не надоли».