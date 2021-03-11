Кто зарабатывает на удаленке больше 200 тысяч

Сервис «Работа.ру» выяснил, что менеджеру по продаже косметологического оборудования и разработчику java предлагают более 200 тысяч рублей в месяц за работу на удаленке. Об этом сообщает «Прайм».

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Потолок для менеджера по продажам косметологического оборудования составляет 300 тысяч рублей в месяц. В его обязанности входит обработка заявок клиентов, оформление договоров и сопровождение сделок. Одно из требований - наличие собственной клиентской базы.

Разработчику java на «Работе.ру» обещают от 200 до 250 тысяч рублей в месяц. Среди требований - опыт работы от 1,5 года, знание системы управления версиями Git, системы сборки Maven, Gradle и программного интерфейса REST API.

Высокий доход на удаленке также предлагают системному администратору Devops (от 180 тысяч рублей в месяц). У него должен быть опыт работы с программным обеспечением Kubernetes, Helm, Ansible и опыт мониторинга прод-окружения. Плюсами станут широкий кругозор по IT-архитектурам и навыки написания скриптов автоматизации рутинных задач.

Программист 1С-Битрикс может зарабатывать около 140 тысяч рублей без поездок в офис. В его обязанности входит сборка и техподдержка корпоративных сайтов, интернет-магазинов и порталов. Успешному соискателю предоставят обучение за счет компании.

Зарплату до ста тысяч рублей предлагают стилисту-консультанту интернет-магазина. Он должен консультировать клиентов, вести клиентскую базу, заниматься продвижением и рекламой магазина. Сотрудник может выбрать удобные часы работы и воспользоваться персональной скидкой в интернет-магазине.

Как писал «Рамблер», ранее сервис «Зарплата.ру» назвал самыми высокооплачиваемыми сферами транспорт, автобизнес, строительство и топливно-энергетический комплекс.