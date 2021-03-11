Родственники погибших пожарных получат прибавку к пенсии 

Еще одна категория россиян получит прибавку к пенсии. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела вопрос о наделении правом на дополнительные выплаты семьи погибших приставов, таможенников, а также сотрудников других ведомств, имеющих погоны, но не являющихся военнослужащими. Об этом пишет «Российская газета».

Благодаря данному законопроекту увеличивается социальная защищенность членов семей сотрудников таможенной службы , службы судебных приставов, службы исполнения наказаний и государственной противопожарной службы, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев

По его словам, действуют те же принципы, что и для сотрудников МВД . Речь, в частности, идет о праве на получение дополнительной компенсации вдовой сотрудника при условии, что она не вступила в повторный брак и достигла возраста 50 лет или является инвалидом. Кроме того, право на компенсацию смогут получить дети, не достигшие возраста 18 лет.

Таким образом, дополнительная компенсация станет прибавкой к пенсии по потере кормильца.

«Будет определена разница между приходившейся на долю родственников части денежного довольствия, получаемой погибшим сотрудником по состоянию на день гибели, и размером пенсии по случаю потери кормильца. Долю рассчитают, разделив денежное довольствие погибшего сотрудника на количество лиц, имеющих право на получение указанной ежемесячной денежной компенсации, а также самого сотрудника», — сказал Груздев.