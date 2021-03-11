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Родственники погибших пожарных получат прибавку к пенсии 

Лера Букина 1 час назад
Родственники погибших пожарных получат прибавку к пенсии
Фото: depositphotos.com
Еще одна категория россиян получит прибавку к пенсии. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела вопрос о наделении правом на дополнительные выплаты семьи погибших приставов, таможенников, а также сотрудников других ведомств, имеющих погоны, но не являющихся военнослужащими. Об этом пишет «Российская газета».
Благодаря данному законопроекту увеличивается социальная защищенность членов семей сотрудников таможенной службы, службы судебных приставов, службы исполнения наказаний и государственной противопожарной службы, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
По его словам, действуют те же принципы, что и для сотрудников МВД. Речь, в частности, идет о праве на получение дополнительной компенсации вдовой сотрудника при условии, что она не вступила в повторный брак и достигла возраста 50 лет или является инвалидом. Кроме того, право на компенсацию смогут получить дети, не достигшие возраста 18 лет.
Таким образом, дополнительная компенсация станет прибавкой к пенсии по потере кормильца.
«Будет определена разница между приходившейся на долю родственников части денежного довольствия, получаемой погибшим сотрудником по состоянию на день гибели, и размером пенсии по случаю потери кормильца. Долю рассчитают, разделив денежное довольствие погибшего сотрудника на количество лиц, имеющих право на получение указанной ежемесячной денежной компенсации, а также самого сотрудника», — сказал Груздев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов назвал способ увеличить пенсии россиян. По его словам, пенсии могут заметно вырасти, если отменить ограничение для прибавки в три пенсионных балла.
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Личный счет , Владимир Груздев , Ярослав Нилов , Госдума , МВД , Федеральная таможенная служба , "Российская газета"
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