Взносы россиян в ПФР предложили увеличить

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Ученые РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок отметили, что благодаря повышению пенсионного возраста и другим мерам пенсии будут расти выше инфляции до 2028 года, а их соотношение с зарплатами временно стабилизируется. Но после 2028-го, по мнению специалистов, придется принять дополнительные меры, чтобы сохранить хотя бы нынешние уровни.

Для своего прогноза ученые использовали коэффициент относительного уровня пенсий (КОУП) и теоретический коэффициент замещения (отношение пенсии к зарплате в последний год работы, ТКЗ), учитывающий накопительную пенсию. По их прогнозу, КОУП будет падать с максимума, достигнутого к 2028 году (34 процента), до 27 процентов к 2050 году, а ТКЗ – с 42,5 процента в 2028-м до 36 процентов к 2050-му.

Благодаря повышению ставки страховых взносов до 25 процентов к 2030 году (с ее последующим снижением после 2044-го до 24 процентов) КОУП достигнет 40 процентов, а ТКЗ при 35-летнем стаже и средней зарплате по РФ - около 50 процентов.

Страховая пенсия должна решать три задачи: компенсировать утраченный пенсионерами заработок, обеспечить баланс между доходами пенсионеров и работающих граждан, а также защитить пожилых людей от бедности.

Коэффициент замещения позволяет оценить, насколько пенсии справляются с этими задачами. Как писал «Рамблер», пока коэффициент замещения выше всего у людей с минимальными зарплатами, а ниже всего - у работников с самыми большими доходами.