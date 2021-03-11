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Еще одна категория россиян получит прибавку к пенсии 

Вероника Полынина 1 час назад
Родственники погибших приставов и пожарных получат прибавку к пенсии
Фото: ТАСС
Члены семей погибших сотрудников таможенной службы, службы судебных приставов, службы исполнения наказаний и государственной противопожарной службы смогут получать дополнительные социальные выплаты. Соответствующий законопроект подготовило правительство РФ.

«Вводятся те же принципы, что действуют для сотрудников МВД. Например, право на дополнительную компенсацию получит вдова сотрудника, не вступившая в повторный брак, достигшая возраста 50 лет или являющаяся инвалидом. Также право на компенсацию получат дети, не достигшие возраста 18 лет», — рассказал «Российской газете» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По словам юриста, дополнительная выплата станет прибавкой к пенсии по потере кормильца.
Для расчета размера компенсации денежное довольствие погибшего сотрудника будет разделено на количество лиц, имеющих право на получение выплаты, а также самого сотрудника. Если право на возмещение имеется у двоих человек, то его денежное довольствие разделят на три части. Если полученная сумма будет превышать пенсию, то человеку назначат компенсацию, чтобы общие выплаты достигли рассчитанной доли.
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьями с детьми. Теперь при подаче заявлений в электронном виде не нужно будет прикреплять сканы-копии документов, подтверждающих право на выплаты.
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Личный счет , Владимир Груздев , Сергей Собянин , Правительство РФ , МВД , Федеральная таможенная служба , "Российская газета"
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