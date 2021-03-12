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Пособия на дошкольников будут назначать в новом порядке 

Лера Букина 2 часа назад
Пособия на дошкольников будут назначать в новом порядке
Фото: РИА Новости
Малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет уже в 2021 году смогут получать пособия в размере 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка, следует из подписанного президентом России 10 марта соответствующего указа. Новые правила предполагают более гибкий и адресный подход при определении степени нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на проект изменений.
Отмечается, что на размер пособий будет влиять семейный доход. Если он составляет 50% прожиточного минимума (5,5 тысяч рублей), то таким семьям будут назначены пособия в повышенном размере — 75% от детского минимума, то есть около 8,5 тысяч рублей. Если и этой суммы не хватит для поднятия прожиточного минимума, пособие будет равно прожиточному минимуму ребенка, что в среднем составит 11,3 тысячи рублей.
Ключевым изменением правил назначения пособий для детей от трех до семи лет является адресность подхода, выработанного на базе обращений субъектов и жалоб россиян в ведомство, заявил источник издания, который близок к Минтруду.
Также изменения включают в себя выплаты по 10 тысяч рублей родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью. Предполагается, что они не будут учтены в семейных доходах.
Кроме того, при расчете нуждаемости будут учитываться дети-студенты. В настоящее же время молодые люди не включаются в состав семьи, а доход родителей делится лишь на несовершеннолетних детей.
Пособия можно будет получать и на опекаемых детей, находящихся на гособеспечении.
В Минтруде также предложили учитывать имущество и сбережения семей при расчете обеспеченности.
Еще одно важное нововведение — «правило нулевого дохода», предполагающее, что родители могут получать выплату на ребенка, только если сами имеют какой-то источник дохода (не пособия) или у них есть объективные причины не работать.
Для того, чтобы получать пособия в новых размерах, необходимо подать заявление через портал госуслуг.
Расходы на выплаты пособий по новым правилам увеличатся. Так, в 2021 году они составят 321,5 млрд рублей, в том числе 276 млрд из федерального бюджета.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России изменились правила начисления детских пособий.
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Личный счет , Минтруд , газета "Известия"
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