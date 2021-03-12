В чужом кармане: сколько зарабатывает стоматолог

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша очередная героиня - 35-летняя Марина Л., которая работает стоматологом в Москве уже более семи лет. Подрабатывать Марина начала уже после второго курса - ассистентом у стоматологов-терапевтов - и получала всего пять-десять тысяч рублей.

Затем она провела несколько лет в государственных поликлиниках, а в последние три года работает в частной больнице.

«Не скажу, что в государственных больницах было очень плохо. Но время на каждого пациента, приходящего по ОМС, ограничено, ты не можешь сделать работу настолько идеально, насколько хочешь. Контингент там приходит иногда - тушите свет. Требуют многого, а когда объясняешь, что это не входит в ОМС, скандалят, думают, что врешь, идут разбираться к начальству», - рассказала Марина.

Когда у нашей героини набралось достаточно опыта, коллеги-знакомые пригласили ее на работу в частную клинику. На собеседовании ей пообещали зарплату от 100 000 до 300 000 рублей (до вычета налогов), получает она в среднем 150 000 рублей в месяц.

В обязанности Марины входят консультации пациентов, диагностика, составление планов лечения, чтение рентгенограмм, профессиональная гигиена полости рта, терапевтическое лечение в полном объеме, ведение медицинской документации в электронном виде.

Среди требований было высшее профильное образование, опыт работы от пяти лет, наличие действующего сертификата по терапевтической стоматологии.

«Расскажу о плюсах своей работы. Во-первых, достойная зарплата и удовлетворение от того, что помогаешь людям. Особенно ценно, что я могу потратить на лечение столько времени, сколько нужно, даже если это несколько часов. Во-вторых, благодарные клиенты оставляют небольшие подарки, что очень приятно. В-третьих, общение с пациентами, многие из которых - интересные люди, благодаря им узнаешь что-то новое», - отметила Марина.

Однако пациенты могут оказаться и минусом. Некоторые из них ведут себя недостойно, бывало, что на прием приходили в нетрезвом состоянии.

«Еще один минус - постоянные нагоняи от заведующей, чаще всего без причины, просто так, «чтобы уважали». Часто штрафуют за опоздание. Кроме того, многие пациенты приходят, не почистив зубы. Или даже умудряются съесть пирожок, пока ждут приема», - отметила наша героиня.

Пока Марина живет одна, в квартире, подаренной родителями, детей у нее нет.

Примерные траты Марины (в месяц):

На продукты - 20 000 рублей

На услуги косметолога/посещение салонов красоты - 15 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - 10 000 рублей

На кафе-рестораны - 10 000 рублей

На бензин - 7 000 рублей

На завершение ремонта - 5 000 - 7 000 рублей

На походы в кино - 2000 рублей

На телефон/интернет - 2000 рублей

Накопления (откладывает на отпуск за границей) - 20 000 рублей