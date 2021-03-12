Глава ЦБ назвала запрет на плавающие ставки крайней мерой

ЦБ
займется рассмотрением регулирования плавающих процентных ставок по потребительским кредитам, которые выдаются на длительный период, заявила
в интервью «Известиям» глава регулятора Эльвира Набиуллина
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Напомним, что правительству и Банку России было поручено президентом России до 15 июля принять закон, регулирующий порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку.
ЦБ РФ выпустил доклад, в котором подчеркивалось, что кредитование по плавающим ставкам при резком их подъеме может «заразить» другие кредиты заемщика. Там отметили, что это является системным риском для банковского сектора.
«В нашем докладе о плавающих ставках мы выделили ипотеку из-за того, что это долгий кредит, что повышает риск увеличения ставок в долгосрочном периоде. Потребкредиты короче, хотя сейчас они уже есть и по пять и семь лет», – отметила глава Центробанка.
По словам Набиуллиной, полный запрет применения плавающих ставок в России является «крайним случаем».