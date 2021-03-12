Глава ЦБ назвала запрет на плавающие ставки крайней мерой

Напомним, что правительству и Банку России было поручено президентом России до 15 июля принять закон, регулирующий порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку.

ЦБ РФ выпустил доклад, в котором подчеркивалось, что кредитование по плавающим ставкам при резком их подъеме может «заразить» другие кредиты заемщика. Там отметили, что это является системным риском для банковского сектора.