Клиенты банков смогут отказаться от онлайн-доступа к счетам

ЦБ РФ прилагает усилия для того, «чтобы у клиента было право, а, соответственно, у банка — обязанность ограничить дистанционный доступ к своим счетам». Об этом, как пишет РБК, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев в ходе совещания о противодействии несанкционированным операциям.

Несмотря на то, что значительных сокращений числа хищений не будет, мошенникам будет намного труднее влиять на клиента, отметил Сычев. Для внедрения данного сервиса кредитным организациям придется произвести определенные технические доработки, а также изменить маркетинговую политику.

Как заявил изданию представитель ЦБ, данный вопрос в настоящее время прорабатывается. Он уточнил, что инициатива должна быть распространена на всех клиентов.

«Мера действенна в случаях, когда клиента финансовой организации провоцируют дистанционно совершить действия с депозитными счетами в пользу злоумышленников», – объяснил он.

Предложенная регулятором инициатива имеет риски замедления развития цифровых банковских продуктов и снижения их доступности для клиентов, которые выберут отказ от дистанционного доступа, считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.