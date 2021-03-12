Россиян начали обманывать через бронирование жилья

Жительница Перми перечислила злоумышленникам около 43 тысяч рублей, думая, что оплачивает проживание, забронированное на сайте booking.com, передает «Ура.ру».

Отмечается, что после того, как она забронировала проживание в приложении системы, ей было направлено SMS со ссылкой для оплаты проживания, а в WhatsApp ей написал сообщение якобы владелец апартаментов.

«Я забронировала квартиру в Москве на букинге, мне перезвонил, как я поняла, собственник, мы с ним все согласовали. Через какое-то время мне пришло смс со ссылкой якобы от booking.com. Я перехожу по ссылке и там нужно подтвердить бронирование», — поделилась она.

Женщина подтвердила все, что требовалось, и у нее открылась страница с оплатой проживания. Отмечается, что адрес сайта был немного скорректирован: вместо booking.com было написано booking-m.com.

Ею были введены данные карты, с которой мгновенно была списана сумма в размере 14 280 рублей. Злоумышленник в WhatsApp написал, что средства не поступили в систему, а в подтверждение своих слов прислал фото с компьютера, после чего с ней начала разговор якобы техподдержка системы бронирования. Там ей сказали, что для возврата денег необходимо, чтобы на карте было столько же средств, сколько было изначально списано.

Затем она получила код для оплаты от банка, который она ввела в форму злоумышленников, после чего у нее вновь списали 14 280 рублей.

«Мне прислали снова код, я его ввела, у меня снова сняли 14 тысяч. В итоге было уже 43 тысячи», — вспоминает потерпевшая.

В итоге женщина пришла в банк, где заблокировала карту. Также она написала заявление в полицию.