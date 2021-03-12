Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.53
$
73.65
87.82
87.85
Прогноз
15.03 – 22.03
$
76.00
89.68
Индексы и котировки Brent
69.68
+0.07 Золото
1703.39
+0.11 РТС
1505.22
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.03
1.1911
–0.0252
25.02
1.2163
09.03
01.03
15.02

Россиян начали обманывать через сервис бронирования жилья 

Лера Букина 1 час назад
Россиян начали обманывать через бронирование жилья
Фото: РИА Новости
Жительница Перми перечислила злоумышленникам около 43 тысяч рублей, думая, что оплачивает проживание, забронированное на сайте booking.com, передает «Ура.ру».
Отмечается, что после того, как она забронировала проживание в приложении системы, ей было направлено SMS со ссылкой для оплаты проживания, а в WhatsApp ей написал сообщение якобы владелец апартаментов.

«Я забронировала квартиру в Москве на букинге, мне перезвонил, как я поняла, собственник, мы с ним все согласовали. Через какое-то время мне пришло смс со ссылкой якобы от booking.com. Я перехожу по ссылке и там нужно подтвердить бронирование», — поделилась она.

Женщина подтвердила все, что требовалось, и у нее открылась страница с оплатой проживания. Отмечается, что адрес сайта был немного скорректирован: вместо booking.com было написано booking-m.com.
Ею были введены данные карты, с которой мгновенно была списана сумма в размере 14 280 рублей. Злоумышленник в WhatsApp написал, что средства не поступили в систему, а в подтверждение своих слов прислал фото с компьютера, после чего с ней начала разговор якобы техподдержка системы бронирования. Там ей сказали, что для возврата денег необходимо, чтобы на карте было столько же средств, сколько было изначально списано.
Мошенники начали обманывать с помощью ипотечных платежей
Затем она получила код для оплаты от банка, который она ввела в форму злоумышленников, после чего у нее вновь списали 14 280 рублей.

«Мне прислали снова код, я его ввела, у меня снова сняли 14 тысяч. В итоге было уже 43 тысячи», — вспоминает потерпевшая.

В итоге женщина пришла в банк, где заблокировала карту. Также она написала заявление в полицию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников Роспотребнадзора.
Видео дня. Названы самые прибыльные профессии на «удаленке»
Комментарии
Личный счет , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение