Более половины россиян захотели сменить место работы

63% россиян признались в том, что готовы сменить текущее место работы, сообщает RT со ссылкой данные исследования сервиса «Работа.ру».

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Отмечается, что чаще других специалистов выразили желание уволиться представители сферы охраны (69%) и сотрудники сферы торговли (68%). Такое же число работников транспортной сферы готовы к смене своего текущего места работы.

Что касается сферы строительства, то там выразили недовольство своей работой 64% работников. Кроме того, к смене места работы или профессии готовы также по 62% респондентов из ресторанного бизнеса и промышленного производства.

В финансовой отрасли против текущей должности выступают 57% сотрудников. 55% медицинских работников также готовы поменять место работы. 53% желающих уволиться составили работники в сфере образования, 52% - в области маркетинга и рекламы.

Самая маленькая доля специалистов, готовых к смене работы, выявлена в IT-направлении – 50%.

В данном исследовании приняли участие свыше 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.