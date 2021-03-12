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Более половины россиян захотели сменить место работы

Лера Букина
1 час назад
63% россиян признались в том, что готовы сменить текущее место работы, сообщает RT со ссылкой данные исследования сервиса «Работа.ру».
Более половины россиян захотели сменить место работы
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что чаще других специалистов выразили желание уволиться представители сферы охраны (69%) и сотрудники сферы торговли (68%). Такое же число работников транспортной сферы готовы к смене своего текущего места работы.
Что касается сферы строительства, то там выразили недовольство своей работой 64% работников. Кроме того, к смене места работы или профессии готовы также по 62% респондентов из ресторанного бизнеса и промышленного производства.
В финансовой отрасли против текущей должности выступают 57% сотрудников. 55% медицинских работников также готовы поменять место работы. 53% желающих уволиться составили работники в сфере образования, 52% - в области маркетинга и рекламы.
Самая маленькая доля специалистов, готовых к смене работы, выявлена в IT-направлении – 50%.
В данном исследовании приняли участие свыше 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.
Ранее «Рамблер» сообщал, что самые высокие заработные платы в Москве предлагаются работающему по вызову ветеринару и монтажнику стальных дверей.
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