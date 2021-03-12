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Госуслуги автоматизировали подачу справки 2-НДФЛ в банки

Лера Букина
1 час назад
На портале Госуслуг автоматизировали подачу справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов, сообщает Минцифры РФ.
Госуслуги автоматизировали подачу справки 2-НДФЛ в банки
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что предоставление справки доступно через цифровой профиль пользователя портала Госуслуг. Для заказа автоматической выгрузки справки 2-НДФЛ в банк пользователям нужно на сайте одного из 19 банков-участников проекта дать согласие на предоставление сведений из цифрового профиля на Госуслугах. Затем кредитная организация по интеграционным каналам подключится к механизму цифрового профиля и произведет запрос необходимых сведений.
Справка будет автоматически направлена в банк, а в личном кабинете пользователя Госуслуг будет отображаться информация, когда и кому он дал согласие на предоставление данных.
«Цифровой профиль на Госуслугах — это удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе защищенной государственной платформы, реализованной с учетом необходимых мер безопасности. Новый сервис на портале Госуслуг упростит и ускорит процесс кредитования для россиян», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуму внесен законопроект о прогрессивной ставке НДФЛ.
Личный счет,Дмитрий Чернышенко,Госдума,
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