Госуслуги автоматизировали подачу справки 2-НДФЛ в банки

Отмечается, что предоставление справки доступно через цифровой профиль пользователя портала Госуслуг. Для заказа автоматической выгрузки справки 2-НДФЛ в банк пользователям нужно на сайте одного из 19 банков-участников проекта дать согласие на предоставление сведений из цифрового профиля на Госуслугах. Затем кредитная организация по интеграционным каналам подключится к механизму цифрового профиля и произведет запрос необходимых сведений.