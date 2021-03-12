Сумки Hermès стали самой прибыльной инвестицией в год пандемии

Сумки Hermès продемонстрировали наибольшую инвестиционную привлекательность среди предметов роскоши в год пандемии, пишет
VTimes со ссылкой на данные отчета The Wealth Report 2021 консалтинговой компании Knight Frank.
Отмечается, что за год индекс инвестиционной привлекательности актива, отражающий его средневзвешенную цену, увеличился на 17%.
В числе лидеров оказались также коллекционные вина (+13%) и классические автомобили (+6%). Предметы искусства показали себя как аутсайдеры мирового рынка. Так, за год их стоимость упала на 11%.
Между тем в топ-5 интересов российских инвесторов вошли предметы искусства, украшения, часы, вино и монеты.
В исследовании также говорится о том, что в десятилетней ретроспективе самыми доходными стали коллекционные сорта виски. Несмотря на то, что за 2020 год их средняя цена упала на 4%, за 10 лет она увеличилась на 478%.
Аналитики заметили, что относительно доступные товары роскоши перенесли шок тяжелого года из-за пандемии лучше, чем экстрадорогие.
В ноябре 2020 года сумка Hermès Himalaya Niloticus Crocodile Retourné Kelly установила аукционный рекорд среди женских коллекционных сумок. На Christie’s ее купили за $437 330.
В Knight Frank Russia отметили, что коллекционные женские сумки Hermès растут в цене второй год подряд.
Лидирующая позиция сумок Hermès обусловлена, в частности, переходом к онлайн-аукционам, а также возросшим аппетитом к относительно доступным предметам роскоши (особенно в Азии), отмечает директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Russia Марина Шалаева
.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что один из крупнейших ретейлеров одежды в мире компания Inditex, в структуру которой входят бренды Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti и т.д., отчиталась о падении прибыли на 70%.