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Сумки Hermès стали самой прибыльной инвестицией в год пандемии

Лера Букина
42 минуты назад
Сумки Hermès продемонстрировали наибольшую инвестиционную привлекательность среди предметов роскоши в год пандемии, пишет VTimes со ссылкой на данные отчета The Wealth Report 2021 консалтинговой компании Knight Frank.
Сумки Hermès стали самой прибыльной инвестицией в год пандемии
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что за год индекс инвестиционной привлекательности актива, отражающий его средневзвешенную цену, увеличился на 17%.
В числе лидеров оказались также коллекционные вина (+13%) и классические автомобили (+6%). Предметы искусства показали себя как аутсайдеры мирового рынка. Так, за год их стоимость упала на 11%.
Между тем в топ-5 интересов российских инвесторов вошли предметы искусства, украшения, часы, вино и монеты.
В исследовании также говорится о том, что в десятилетней ретроспективе самыми доходными стали коллекционные сорта виски. Несмотря на то, что за 2020 год их средняя цена упала на 4%, за 10 лет она увеличилась на 478%.
Аналитики заметили, что относительно доступные товары роскоши перенесли шок тяжелого года из-за пандемии лучше, чем экстрадорогие.
В ноябре 2020 года сумка Hermès Himalaya Niloticus Crocodile Retourné Kelly установила аукционный рекорд среди женских коллекционных сумок. На Christie’s ее купили за $437 330.
В Knight Frank Russia отметили, что коллекционные женские сумки Hermès растут в цене второй год подряд.
Лидирующая позиция сумок Hermès обусловлена, в частности, переходом к онлайн-аукционам, а также возросшим аппетитом к относительно доступным предметам роскоши (особенно в Азии), отмечает директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Russia Марина Шалаева.
Ранее «Рамблер» сообщал, что один из крупнейших ретейлеров одежды в мире компания Inditex, в структуру которой входят бренды Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti и т.д., отчиталась о падении прибыли на 70%.
Личный счет,Марина Шалаева,
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