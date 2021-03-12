Сумки Hermès стали самой прибыльной инвестицией в год пандемии

Сумки Hermès продемонстрировали наибольшую инвестиционную привлекательность среди предметов роскоши в год пандемии, пишет VTimes со ссылкой на данные отчета The Wealth Report 2021 консалтинговой компании Knight Frank.

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Отмечается, что за год индекс инвестиционной привлекательности актива, отражающий его средневзвешенную цену, увеличился на 17%.

В числе лидеров оказались также коллекционные вина (+13%) и классические автомобили (+6%). Предметы искусства показали себя как аутсайдеры мирового рынка. Так, за год их стоимость упала на 11%.

Между тем в топ-5 интересов российских инвесторов вошли предметы искусства, украшения, часы, вино и монеты.

В исследовании также говорится о том, что в десятилетней ретроспективе самыми доходными стали коллекционные сорта виски. Несмотря на то, что за 2020 год их средняя цена упала на 4%, за 10 лет она увеличилась на 478%.

Аналитики заметили, что относительно доступные товары роскоши перенесли шок тяжелого года из-за пандемии лучше, чем экстрадорогие.

В ноябре 2020 года сумка Hermès Himalaya Niloticus Crocodile Retourné Kelly установила аукционный рекорд среди женских коллекционных сумок. На Christie’s ее купили за $437 330.

В Knight Frank Russia отметили, что коллекционные женские сумки Hermès растут в цене второй год подряд.

Лидирующая позиция сумок Hermès обусловлена, в частности, переходом к онлайн-аукционам, а также возросшим аппетитом к относительно доступным предметам роскоши (особенно в Азии), отмечает директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Russia Марина Шалаева