Ведущие банки подняли ставки по депозитам

В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам среди топ-10 банков, сообщили в Банке России.

По данным регулятора, ставка по вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов в рублях, по итогам первой декады марта увеличилась с 4,51% до 4,53%.

Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам рассчитывается Банком России и служит ориентиром для кредитных организаций. ЦБ рекомендует привлекать средства населения по ставке, не превосходящей среднюю максимальную плюс два процентных пункта.

«Рамблер» писал, что в июле прошлого года Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. В ходе очередного заседания в феврале текущего года совет директоров ЦБ сохранил ее на этом уровне. По мнению аналитиков, рост ставок по банковским вкладам возможен вслед за увеличением Центробанком России ключевой ставки на фоне восстановления экономики.