Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.30
$
73.65
87.52
87.85
Прогноз
15.03 – 22.03
$
73.70
87.92
Индексы и котировки Brent
69.55
–0.10 Золото
1719.20
+0.06 РТС
1505.22
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.03
1.1951
–0.0212
25.02
1.2163
09.03
01.03
15.02

Банки обрадовали россиян 

Вероника Полынина 26 минут назад
Ведущие банки подняли ставки по депозитам
Фото: depositphotos.com
В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам среди топ-10 банков, сообщили в Банке России.
По данным регулятора, ставка по вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов в рублях, по итогам первой декады марта увеличилась с 4,51% до 4,53%.
В топ-10 банков входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Российских вкладчиков ждет неприятный сюрприз
Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%.
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам рассчитывается Банком России и служит ориентиром для кредитных организаций. ЦБ рекомендует привлекать средства населения по ставке, не превосходящей среднюю максимальную плюс два процентных пункта.
«Рамблер» писал, что в июле прошлого года Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. В ходе очередного заседания в феврале текущего года совет директоров ЦБ сохранил ее на этом уровне. По мнению аналитиков, рост ставок по банковским вкладам возможен вслед за увеличением Центробанком России ключевой ставки на фоне восстановления экономики.
Видео дня. Названы самые прибыльные профессии на «удаленке»
Комментарии 1
Личный счет , Газпромбанк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , ФК Открытие , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение