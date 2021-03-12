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За последний год зарплата заключенных в России поднялась на 11% 

Газета.Ru 2 часа назад
11% составил рост зарплаты заключенных в России
Фото: Газета.Ru
Зарплата российских заключенных в 2020 году выросла на 11%, заявил директор ФСИН Александр Калашников. Об этом сообщают "Известия".
В ходе заседания коллегии ФСИН Калашников отметил, что повышение среднего заработка заключенных также увеличило возможность осужденных выплачивать компенсации жертвам своих преступлений. В 2020 году сумма возмещений выросла на 14%. На данный момент, заключенные, имеющие иски, направляются на работу в первую очередь.

"Доля осужденных к лишению свободы, привлеченных к труду на оплачиваемых работах, увеличилась на 10%, объем произведенной продукции вырос на 12% — до 36,3 млрд рублей. Кроме того, чистая прибыль за 2020 год увеличилась на 40% и составила 3,3 млрд рублей", — заявил Калашников.

Также коллегия ФСИН рассмотрела проблему незаконных мобильных телефонов в тюрьмах. По словам Калашникова, уже проведено более 800 мероприятий, в ходе которых установлено свыше 27 тыс. абонентских номеров.
Ранее сообщили, что Совфед одобрил закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах, а 9 марта этот закон подписал президент России Владимир Путин.
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Личный счет , Александр Калашников , Владимир Путин , Совет Федерации , ФСИН
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