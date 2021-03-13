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Минтруд определил критерий для дополнительной выплаты ряду пенсионеров 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Минтруд определил критерий для доплаты ряду пенсионеров
Фото: ТАСС
По данным Росстата, темп роста среднемесячной начисленной зарплаты за 2020 год составил 106%. Исходя из этого, Минтруд предложил утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в России за 2020 год в размере 1,06. Об этом говорится в проекте соответствующего постановления, который сейчас проходит общественное обсуждение.
От этого индекса, в частности, зависит размер дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров.

"Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчете доплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности", — пояснили "Российской газете" в Минтруде.

К 1 января 2021 года численность пенсионеров из числа летного состава, получающих доплату к пенсии в соответствии с федеральным законом № 155-ФЗ, составила 38 тысяч человек. Средний размер доплаты к пенсии им составил 7 468 рублей. А численность пенсионеров из числа работников угольной промышленности, получающих доплату к пенсии в соответствии с федеральным законом № 84-ФЗ, составила 52,8 тысячи человек. Средний размер доплаты к пенсии им составил 3 486 рублей.

"Доплата к установленной пенсии для бывших работников организаций угольной промышленности, а также бывших членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации — это отраслевой механизм дополнительного социального обеспечения. Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в Пенсионный фонд России дополнительному к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников", — добавили в Минтруде.

Проще говоря, работодатели в течение года уплачивают за своих сотрудников дополнительные взносы, которые потом идут на дополнительные доплаты к пенсиям.
Размер доплаты к пенсии устанавливается, исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в Российской Федерации. Этот показатель постоянно актуализируется с учетом его естественного роста, добавили в Минтруде.
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Личный счет , Маленькая пенсия , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , "Российская газета"
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