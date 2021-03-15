Когда банк может забыть про кредит должника

Иногда возможна ситуация, когда банк не требует в принудительном порядке погасить небольшую задолженность. Однако на этот "остаток" могут начисляться штрафы, пени и неустойки за неуплату, которые в дальнейшем обещают стать головной болью для заемщика, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

"Банк может не требовать к возврату небольшой объем задолженности, а клиент забудет об остатке по кредиту, не запросив справку о полном погашении, но в договоре обычно прописаны довольно высокие штрафные санкции за несвоевременное и неполное погашение. В конечном итоге, это может превратить 50 рублей в 1 000 через год, а то и более", — предупредил эксперт.

По его словам, документы хранятся в кредитной организации до 5 лет, а счета могут быть открыты бессрочно, если иное не предусмотрено договором. Таким образом, 50 рублей рано или поздно превратятся в головную боль. Если все же произошло "чудо" и банк списал задолженность, она все равно будет отражена в кредитной истории клиента как черное пятно. Такой негативный фактор.

Поэтому забрать справку о закрытии кредита и его полном погашении, в первую очередь, в интересах клиента. Банки при оценке кредитоспособности заемщика учитывают его "обращение" с прошлыми кредитными продуктами".