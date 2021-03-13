Исследование: мужчины ходят в магазины чаще женщин

Банкиры выяснили, сколько денег россияне оставляют в супермаркетах. Оказалось, что мужчины не только тратят больше, но и ходят в магазины чаще женщин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банковских экспертов.

Россияне ходят в магазины 12 раз в месяц, примерно раз в два дня. В январе этого года средний чек одной покупки по карте составил 687 рублей. Это на 16 рублей больше, чем в прошлом году.

По статистике, мужчины посещают супермаркеты чаще — 13 раз. Женщины — 11. Это данные за 2020 год и январь 2021 года.

Кроме того, сильный пол тратит больше. Так, в нынешнем январе мужчины тратили 708 рублей (средний чек), женщины — 664 рубля.

Примерно такое же соотношение зафиксировано и в прошлом году.

Покупательскую активность в супермаркетах анализировали на основе среднемесячного количества операций по картам, средних чеков, а также данных о возрасте и поле.