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Налоговые органы получили расширенный доступ к банковской тайне 

Прайм и ещё 4 25 минут назад
Налоговая получила расширенный доступ к банковской тайне
Фото: РИА Новости
Налоговые органы РФ с 17 марта получили расширенный доступ к банковской тайне. Банки теперь должны в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.
Кроме того, кредитные организации обязаны предоставлять информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период.
Перечень информации, получаемой налоговыми органами от банков и составляющей банковскую тайну о физлицах, индивидуальных предпринимателях и организациях, расширился, отметила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. Она напомнила, что ранее налоговые органы могли получать необходимую информацию только в рамках налоговых проверок. Нововведение дает право запрашивать информацию и вне проверок.
Целью новации является повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий — не только об их доходах, но и о расходах, что позволит сделать выводы об объеме возможных не декларируемых доходов.

"Часть денежных потоков экономики находится в "серой" зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников "серого" сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет", — пояснила Караваева.

В Федеральной налоговой службе на прошлой неделе заявили, что расширение доступа налоговиков к банковской тайне не затронет добросовестных граждан, — оно направлено против схем ухода от налогов. При этом там напомнили, что все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну и имеют специальный режим хранения и доступа.
Нововведение вряд ли вызовет заметный уход банковских клиентов от безналичных расчетов, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

"Для недобросовестных налогоплательщиков такая новость едва ли является позитивной, но говорить о том, что интенсификация обмена клиентскими данными в заметной степени негативно скажется на готовности массового клиента нести деньги в банки, я бы не стал", — отметил старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Владимир Тетерин.

Старший юрист Deloitte Legal в СНГ Павел Баранов не ждет и существенного перетока юрлиц в наличные расчеты.
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Комментарии 1
Личный счет , Экономика , Экономика России , Павел Баранов , Надежда Караваева , Федеральная налоговая служба , РИА Новости
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