ПФР анонсировал повышение пенсий с 1 апреля

В апреле на 2,6% будут проиндексированы выплаты, которые коснутся 3,9 млн пенсионеров. При этом ранее Министерство труда предложило увеличить их на 3,4%, вопрос прорабатывается.
С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Пока речь идет о повышении в пределах трех пенсионных коэффициентов (296,4 руб.).
А с 1 октября на 3,7% будет увеличено денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, в том числе и военных пенсионеров.
Как сообщал «Рамблер», выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента. В первой половине января президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам.