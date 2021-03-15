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Названы даты повышения пенсий в России

Алиса Селезнёва
25 минут назад
Ближайшее повышение пенсий россиян запланировано на 1 апреля. Об этом со ссылкой на данные Пенсионного фонда РФ пишет «Московский комсомолец».
ПФР анонсировал повышение пенсий с 1 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В апреле на 2,6% будут проиндексированы выплаты, которые коснутся 3,9 млн пенсионеров. При этом ранее Министерство труда предложило увеличить их на 3,4%, вопрос прорабатывается.
С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Пока речь идет о повышении в пределах трех пенсионных коэффициентов (296,4 руб.).
А с 1 октября на 3,7% будет увеличено денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, в том числе и военных пенсионеров.
Как сообщал «Рамблер», выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента. В первой половине января президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам.
Личный счет,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,Московский комсомолец,
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