ПФР анонсировал повышение пенсий с 1 апреля

С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Пока речь идет о повышении в пределах трех пенсионных коэффициентов (296,4 руб.).

А с 1 октября на 3,7% будет увеличено денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, в том числе и военных пенсионеров.