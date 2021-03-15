Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.30
$
73.39
87.50
87.49
Прогноз
22.03 – 29.03
$
72.50
86.49
Индексы и котировки Brent
69.88
–0.04 Золото
1724.63
+0.11 РТС
1519.50
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.03
1.1933
–0.0111
01.03
1.2045
11.03
03.03
17.02

23% россиян останутся без денег через неделю после увольнения 

Лера Букина 19 минут назад
23% россиян останутся без денег через неделю после увольнения
Фото: globallookpress.com
Около четверти безработных граждан России (23%) считают, что они могут позволить себе искать новую работу максимум неделю, прежде чем начнут испытывать финансовые сложности, пишет РБК со ссылкой на данные опроса службы исследований платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter. Исследование проводилось с 22 февраля по 10 марта.
20% опрошенных считают, что им хватит средств на две недели, 15% участников полагают, что на накопленные деньги они смогут жить 1,5 месяца. 11% россиян отметили, что найти новую работу им необходимо в течение трех месяцев, 4% — в течение полугода. Лишь 3% респондентов заявили, что они не столкнутся с финансовыми трудностями в связи с отсутствием работы.
Финансовые трудностями в ходе поиска работы ощутили большинство респондентов. 39% участников заявили, что они оказались серьезными для них. 44% признались, что пока справляются с ситуацией. 10% назвали их практически неощутимыми.
Среди респондентов, не испытывающих финансовых трудностей, 56% заявили, что имеют сбережения. 36% участников указали, что избежать трудностей помогла финансовая поддержка близких. 22% участников заявили, что бывший работодатель выплатил им высокую компенсацию, еще 13% — что временно работают на фрилансе.
Около четверти участников (23%) оказались в таком положении, что были вынуждены взять в долг у родителей после ухода с работы, еще 16% прибегали к займу средств у родственников или друзей, а 11% обращались в банк за кредитом. 59% участников не брали в долг средства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что граждане России назвали профессии, представители которых, по их мнению, получают неоправданно большие суммы за свою деятельность. В топе — политики, банкиры, полицейские.
Видео дня. В РФ решили не платить социальные пособия некоторым россиянам
Комментарии
Личный счет , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение