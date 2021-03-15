23% россиян останутся без денег через неделю после увольнения 

Около четверти безработных граждан России (23%) считают, что они могут позволить себе искать новую работу максимум неделю, прежде чем начнут испытывать финансовые сложности, пишет РБК со ссылкой на данные опроса службы исследований платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter. Исследование проводилось с 22 февраля по 10 марта.

20% опрошенных считают, что им хватит средств на две недели, 15% участников полагают, что на накопленные деньги они смогут жить 1,5 месяца. 11% россиян отметили, что найти новую работу им необходимо в течение трех месяцев, 4% — в течение полугода. Лишь 3% респондентов заявили, что они не столкнутся с финансовыми трудностями в связи с отсутствием работы.

Финансовые трудностями в ходе поиска работы ощутили большинство респондентов. 39% участников заявили, что они оказались серьезными для них. 44% признались, что пока справляются с ситуацией. 10% назвали их практически неощутимыми.

Среди респондентов, не испытывающих финансовых трудностей, 56% заявили, что имеют сбережения. 36% участников указали, что избежать трудностей помогла финансовая поддержка близких. 22% участников заявили, что бывший работодатель выплатил им высокую компенсацию, еще 13% — что временно работают на фрилансе.

Около четверти участников (23%) оказались в таком положении, что были вынуждены взять в долг у родителей после ухода с работы, еще 16% прибегали к займу средств у родственников или друзей, а 11% обращались в банк за кредитом. 59% участников не брали в долг средства.