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В чужом кармане: Сколько зарабатывает бортпроводник 

Елена Прошина 2 часа назад
В чужом кармане: Сколько зарабатывает бортпроводник
Фото: Рамблер
«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.
33-летний Виталий Р. окончил московский лингвистический университет. Он в совершенстве владеет английским и корейским языками, работал переводчиком в корейских компаниях, но заскучал на деловых переговорах.

«Я рассуждал, где мне будет весело, интересно, где я смогу путешествовать и пригодятся мои языки? С такими запросами вариант работы бортпроводником лежал на поверхности», — отметил наш герой.

Обучаться новой профессии Виталий пришел в 28 лет. Авиакомпания платила ему стипендию в 20 000 рублей в месяц, в результате он получил свидетельство бортпроводника гражданской авиации.
Для того, чтобы отправиться на учебу за счет авиакомпании, требовалось образование не ниже среднего, знание английского языка не ниже Elementary и действующий загранпаспорт.
В вакансии, на которую откликнулся Виталий, обещали зарплату от 80 000 рублей в месяц. По его словам, это соответствовало действительности.

«Расскажу, на что была похожа эта работа в «хорошие» времена до пандемии. Для меня были практически одни плюсы. О деньгах не думал вообще: мне много не надо, на жизнь определенно хватало. Командировки. Я бы вряд ли побывал в Горно-Алтайске, если бы не эта работа, и не обошел бы Лондон вдоль и поперек, до такой степени, что там уже скучно», — отметил Виталий.

Еще один плюс работы бортпроводником — разнообразие. Каждый день что-то новое — рейсы, лица, коллеги, пассажиры, ситуации. Кроме того, отпуск, не сравнимый с офисным, — до 70 дней. Сотрудник авиакомпании и члены его семьи могут купить льготные авиабилеты, благодаря этому Виталий летал в Италию за 5 000 рублей туда-обратно.

«Зарплата во время пандемии стала главным минусом и главной причиной для увольнений. В апреле люди получали 8 500 — 10 000 рублей, выживали, как могли, подрабатывали таксистами и курьерами. Мне повезло, брал много переводов, поэтому в деньгах потерял не сильно», — отметил Виталий.

Наш герой подчеркнул, что и до пандемии, и после одним из основных минусов остается абсолютно непредсказуемый график: по словам Виталия, в лучшем случае вы знаете, как будете работать, на три дня вперед. Часто неизвестно даже, что будет завтра. Планировать жизнь в таких условиях невозможно.

«Потом — буйные пассажиры. В одном городе моя старшая бортпроводница решила снять такую даму с рейса. Полицию ждали 40 минут, буйная в итоге накинулась на старшую и серьезно избила, мы еле оттащили. Начальница получила сотрясение мозга, 70 дней больничного, 20 000 рублей компенсации и выговор за допущенное на борту ЧП», — отметил наш герой.

За возможность посмотреть мир бортпроводники платят, предоставляя пассажирам услуги няньки, психолога, массовика-затейника и убирая туалеты, вид которых после рейса способен шокировать бывалую уборщицу, добавил Виталий.

Примерные траты Виталия (в месяц):

  • На аренду комнаты — 18 000 рублей
  • На продукты — 10 000 рублей
  • На проезд (метро/такси) — 5 000 рублей
  • На кафе/бары/кино — 5 000 рублей
  • На стрижку — 1 900 рублей
  • На телефон/интернет — 1 500 рублей
  • Накопления — 5 000 рублей

«В рейсе надо носиться, разносить питание и напитки, собирать мусор, ходить на вызовы пассажиров, следить за их безопасностью, в общем очень тяжелый физический труд. Но если пандемия закончится и вернутся старые зарплаты и направления, работа бортпроводником снова станет для меня одним из самых лучших вариантов», — заключил Виталий.

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