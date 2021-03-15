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Полиция предупредила о новых видах мошенничеств на сайтах объявлений 

Российская Газета 1 час назад
Сайтами бесплатных объявлений могут воспользоваться мошенники. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, наблюдается активизация аферистов на сайтах с объявлениями о найме на работу, открытыми вакансиями и в группах в социальных сетях.
Мошенники действуют по накатанной схеме, отработанной при фиктивных продажах каких-либо товаров. Они обещают предоставить за вознаграждение заинтересованным в работе людям контакты прямого работодателя, но после перевода денег на счет, перестают выходить на связь.
Действительно, кадровые и рекрутинговые агентства не сообщают наименование компании соискателю до момента приглашения на собеседование. Но при этом агентства получают вознаграждение за проделанную работу по подбору сотрудника от компании, с которой у агентства заключен соответствующий договор, а не от соискателя.
Поэтому, предупреждают в полиции, сотрудничество с непроверенными организациями и частными лицами может обернуться потерей денег и невыполненными обещаниями недобросовестных посредников.
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