Экономист предупредил о рисках в случае раздачи денег россиянам

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По словам экономиста, «вертолетные» деньги работают в случае кризиса спроса и финансов, когда экономике необходима ликвидность. Однако кризис, вызванный пандемией, отличается от Великой депрессии и кризиса 2008-2009 годов.

«[Он] начался с остановки предложения. В таких условиях «вертолетные деньги», если они не встретят ответную реакцию со стороны предложения, приведут к инфляции - потребительской и фондовой», - объяснил Мау.

Он рассказал, что сейчас «вертолетные» выплаты уходят в сбережения и в рост стоимости активов, в результате чего надувается пузырь на фондовом рынке.

«А это усиливает неравенство - еще одну серьезную проблему современного общества», - отметил он.

По мнению Мау, одной раздачи денег недостаточно, необходимо, чтобы у людей было желание использовать эти выплаты именно на текущее или инвестиционное потребление.

Как писал «Рамблер», ранее финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что перед выборами в Госдуму осенью 2021 года россияне получат новые социальные выплаты.