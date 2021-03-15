Экономист предупредил о рисках в случае раздачи денег россиянам

Ректор РАНХиГС Владимир Мау
заявил, что выплата россиянам «вертолетных» денег по примеру США может обернуться серьезной инфляцией. Об этом пишет
«Российская газета».
По словам экономиста, «вертолетные» деньги работают в случае кризиса спроса и финансов, когда экономике необходима ликвидность. Однако кризис, вызванный пандемией, отличается от Великой депрессии и кризиса 2008-2009 годов.
«[Он] начался с остановки предложения. В таких условиях «вертолетные деньги», если они не встретят ответную реакцию со стороны предложения, приведут к инфляции - потребительской и фондовой», - объяснил Мау.
Он рассказал, что сейчас «вертолетные» выплаты уходят в сбережения и в рост стоимости активов, в результате чего надувается пузырь на фондовом рынке.
«А это усиливает неравенство - еще одну серьезную проблему современного общества», - отметил он.
По мнению Мау, одной раздачи денег недостаточно, необходимо, чтобы у людей было желание использовать эти выплаты именно на текущее или инвестиционное потребление.
Как писал «Рамблер», ранее финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что перед выборами в Госдуму
осенью 2021 года россияне получат новые социальные выплаты.
По мнению Калугина, власти могут увеличить пособия по безработице, снова выплатить по десять тысяч рублей на детей до 16 лет и усилить меры поддержки бизнеса. Средства на это власти возьмут в Фонде национального благосостояния, считает эксперт.