Банки раскритиковали требование забирать деньги без суда

В Национальном совете финансового рынка (НСФР, включает крупнейшие банки) раскритиковали вторую версию законопроекта о создании антиотмывочной платформы на базе Центробанка . Как сообщает РБК, в НСФР считают, что на банки пытаются возложить функции суда и полиции.

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В отзыве НСФР на документ отмечается, что поправки могут нарушить конституционные права клиентов банков и повлечь дополнительные расходы на контроль за сомнительными операциями

По задумке авторов поправок, ЦБ сможет относить банковских клиентов к трем зонам риска (высокий, средний, низкий). Счета клиентов из красной зоны предлагается блокировать и изымать замороженные средства в бюджет.

«Основной риск, который видят банки именно в этом документе, - то, что их пытаются сделать частью пенитенциарной системы. Кредитные организации - это не суд, не прокуратура и не МВД, банк не может оценивать клиента с точки зрения того, преступник он или нет. А уж тем более банк не может быть наделен правом без суда карать клиентов, закрывать счета и не возвращать остатки средств», - подчеркнул замглавы НСФР Александр Наумов.

Представитель ЦБ заявил РБК, что письмо НСФР регулятору еще не поступило. Он отметил, что новая версия законопроекта «поддерживается бизнес-объединениями и большинством банков».

Как писал «Рамблер», ранее Центробанк назвал признаки сомнительных операций, дающие банку право заморозить транзакцию, отказать в переводе и даже расторгнуть договор с клиентом.

В список подозрительных операций вошел оборот цифровой валюты, регулярные зачисления денег от третьих лиц и их последующее обналичивание.