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В Испании вводят четырёхдневную рабочую неделю 

Говорит Москва и ещё 2 2 часа назад
В Испании начали вводить четырёхдневную рабочую неделю
Фото: Reuters
Нововведение предусмотрено пилотным проектом, детали которого до конца не выяснены.
Инициатором стала левоцентристская партия Mas Pais, её поддержали власти, пишет The Guardian.
Принять участие в эксперименте смогут все желающие компании — они перейдут на 32-часовую рабочую неделю. Сотрудникам сохранят 100% зарплаты в первый год, однако далее будут постепенно сокращать.
Авторы инициативы пояснили своё предложение тем, что испанцы тратят на работу больше времени, чем в среднем в Европе, что сказывается на производительности труда.
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