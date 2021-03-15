В Испании начали вводить четырёхдневную рабочую неделю

Нововведение предусмотрено пилотным проектом, детали которого до конца не выяснены.

Инициатором стала левоцентристская партия Mas Pais, её поддержали власти, пишет The Guardian.

Принять участие в эксперименте смогут все желающие компании — они перейдут на 32-часовую рабочую неделю. Сотрудникам сохранят 100% зарплаты в первый год, однако далее будут постепенно сокращать.

Авторы инициативы пояснили своё предложение тем, что испанцы тратят на работу больше времени, чем в среднем в Европе, что сказывается на производительности труда.