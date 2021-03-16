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Названы категории россиян, которые могут претендовать на повышенную пенсию

Вечерняя Москваиещё 9
12 часов назад
Почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова рассказала, какие категории граждан в России имеют право претендовать на повышенную пенсию или льготы.
Названы категории граждан, имеющих право на повышенную пенсию
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
По ее словам, повышенную пенсию могут получать граждане, которые имеют звание «Ветеран труда», а также те, кто имеют государственные награды.
Пискунова отметила, что также существуют и региональные льготники — люди, на протяжении 40 лет проработавшие в регионе и получившие грамоту от главы субъекта Федерации.
— То есть, исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей, таким пенсионерам выдают льготы, например, право бесплатного проезда на общественном транспорте, — уточнила специалист, подчеркнув, что такой человек будет иметь льготы только в своем регионе.
Она добавила, что все звания и льготы не суммируются. После выхода на пенсию предлагается выбрать основание для льготы, которое является наивысшим по оплате, сообщает газета «Взгляд».
Личный счет,Минтруд,Деловая газета "Взгляд",
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