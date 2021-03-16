Финансист рассказала, какой кредит выгодно брать 

Директор по коммуникациям финансового маркетплейса «Сравни.ру» Александра Краснова рассказала, что главная характеристика выгодного кредита — это минимальная переплата по нему. Такую возможность дает, например, карта рассрочки — если вы гасите долг вовремя, то платить проценты не нужно.

Также, по словам эксперта, выгодны могут быть и кредитные карты, так как по ним предусмотрен грейс-период, в течение которого можно вернуть средства, не платя проценты. У многих банков он составляет 100-120 дней.

— Финансово грамотные люди используют кредитные карты для повседневных и крупных покупок, так как кешбэк у них выше, чем у дебетовых, а собственные сбережения хранят на накопительных счетах или краткосрочных вкладах. Таким образом, они получают двойную выгоду, — отметила Краснова.