Траты россиян в феврале установили рекорд

Индекс покупательской активности (ИПА) россиян в феврале стал рекордно высоким с 2012 года и составил 186%. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на подготовленный холдингом "Ромир" индекс покупательской активности.

Фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Как сообщает издание, февральские расходы россиян в годовом выражении выросли на 4,5%, однако, с учетом инфляции, показатель реальных трат сократился на 1,3%. То есть потребительский спрос не увеличился, однако покупателям приходится платить больше, приобретая меньше.

"Увеличение трат обусловлено инфляцией", - отметила "Известиям" исполнительный директор "Ромир" и Mile Group Инна Караева.

Лидером по росту номинальных расходов стал Северо-Западный федеральный округ (20,5%), расходы жителей Москвы оказались более стабильными, увеличившись на 0,5%, а в Приволжском федеральном округе зафиксировано сокращение трат населения на 1,1%.

В городах-миллионниках темпы роста снизились на 0,5%, в то время как в городах с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. человек за год этот показатель вырос на 12%.

Согласно данным исследования, на 3,7% выросли траты россиян с высоким доходом, на 6,4% - траты россиян со средним доходом. Представители слоев населения с низким доходом сохранили свои траты на прежнем уровне.