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Россиянам посоветовали скупать валюту 

Артём Кульша 57 минут назад
Россиянам следует покупать доллары и евро по текущему курсу. Об этом эксперты заявили РИА Новости.
Вчера, как сообщал «Рамблер», доллар опускался до минимума с декабря (72,9 рубля), а евро — до минимума с августа (86,97 рубля). Владимир Евстифеев из банка «Зенит» объяснил это высокими ценами на нефть.
Курс доллара: «американец» вернется к 75 рублям
Андрей Верников из компании «Универ Капитал» высказал мнение, что предпосылок для ослабления американской и европейской валют по отношению к российской мало, потому что до конца текущего квартала экспортеры будут продавать валюту. На этом фоне доллар может подешеветь до 72,4 рубля, а евро — до 86,5 рубля.
Евгений Миронюк из компании «Фридом Финанс» прогнозирует, что в среднесрочной перспективе при сохранении высоких цен на нефть, отсутствии роста инфляции и сильных коррекционных настроений на глобальных рынках курс доллара может опуститься до 72 рублей, а евро — до 86 рублей.
Верников назвал главной угрозой для рубля санкции США против российского госдолга, вероятность снижения стоимости нефти и того, что игроки на валютном рынке займут в пятницу выжидательную позицию перед решением Центрального банка России по ключевой ставке.
Комментарии 43
Личный счет , Видео , Андрей Верников , Владимир Евстифеев , Банк Зенит , Центральный банк России , РИА Новости
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