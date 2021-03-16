Россиянам следует покупать доллары и евро по текущему курсу. Об этом эксперты заявили РИА Новости.

Вчера, как сообщал «Рамблер», доллар опускался до минимума с декабря (72,9 рубля), а евро — до минимума с августа (86,97 рубля). Владимир Евстифеев из банка «Зенит» объяснил это высокими ценами на нефть.

Андрей Верников из компании «Универ Капитал» высказал мнение, что предпосылок для ослабления американской и европейской валют по отношению к российской мало, потому что до конца текущего квартала экспортеры будут продавать валюту. На этом фоне доллар может подешеветь до 72,4 рубля, а евро — до 86,5 рубля.

Евгений Миронюк из компании «Фридом Финанс» прогнозирует, что в среднесрочной перспективе при сохранении высоких цен на нефть, отсутствии роста инфляции и сильных коррекционных настроений на глобальных рынках курс доллара может опуститься до 72 рублей, а евро — до 86 рублей.