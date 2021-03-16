Как увеличить размер пенсии 

Член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова рассказала, что увеличить размер пенсии можно благодаря званию ветерана труда, заслуженного артиста России, государственным наградам, почетным грамотам и благодарностям министерств. Об этом сообщает «Взгляд».

Пискунова отметила, что сейчас ветеранам труда в Москве платят тридцать тысяч рублей.

Она добавила, что пенсионеры могут стать льготниками в своем регионе, если проработали там на протяжении сорока лет. После этого они получают благодарность от губернатора, почетное звание и медаль за региональные заслуги.

Таким пенсионерам также могут предоставить право бесплатного проезда на любом общественном транспорте в их регионе. Но возможности регионов заметно различаются.

«До 2012 года я жила в Еврейской автономной области и, являясь ветераном труда федерального значения, имела льготу 306 рублей, на которые я еще должна была приобретать билеты на проезд. Переехав в Москву, мне стали платить тысячу и предоставили бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта», — рассказала она.

Пискунова добавила, что звания и льготы не суммируются, пенсионер должен выбрать то основание для льготы, которое является наивысшим по оплате.

Ранее «Рамблер» рассказал, что максимальную надбавку к социальной пенсии (415 процентов) в России могут получить Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда России и Герои Социалистического Труда.

Такая же прибавка полагается людям, награжденным орденами Святого апостола Андрея Первозванного, Трудовой Славы трех степеней и «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Прибавку в 330 процентов размера социальной пенсии могут получить люди, награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий России.

Прибавка в 250 процентов социальной пенсии предусмотрена для людей, получивших ордена Трудовой Славы трех степеней, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, для чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.