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Как увеличить размер пенсии 

Мария Иванова 1 час назад
Как увеличить размер пенсии
Фото: ТАСС
Член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова рассказала, что увеличить размер пенсии можно благодаря званию ветерана труда, заслуженного артиста России, государственным наградам, почетным грамотам и благодарностям министерств. Об этом сообщает «Взгляд».
Пискунова отметила, что сейчас ветеранам труда в Москве платят тридцать тысяч рублей.
Она добавила, что пенсионеры могут стать льготниками в своем регионе, если проработали там на протяжении сорока лет. После этого они получают благодарность от губернатора, почетное звание и медаль за региональные заслуги.
Таким пенсионерам также могут предоставить право бесплатного проезда на любом общественном транспорте в их регионе. Но возможности регионов заметно различаются.

«До 2012 года я жила в Еврейской автономной области и, являясь ветераном труда федерального значения, имела льготу 306 рублей, на которые я еще должна была приобретать билеты на проезд. Переехав в Москву, мне стали платить тысячу и предоставили бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта», — рассказала она.

Пискунова добавила, что звания и льготы не суммируются, пенсионер должен выбрать то основание для льготы, которое является наивысшим по оплате.
Ранее «Рамблер» рассказал, что максимальную надбавку к социальной пенсии (415 процентов) в России могут получить Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда России и Герои Социалистического Труда.
Такая же прибавка полагается людям, награжденным орденами Святого апостола Андрея Первозванного, Трудовой Славы трех степеней и «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Прибавку в 330 процентов размера социальной пенсии могут получить люди, награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий России.
Прибавка в 250 процентов социальной пенсии предусмотрена для людей, получивших ордена Трудовой Славы трех степеней, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, для чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
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