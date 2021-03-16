Россияне готовы платить по кредиту не более 5 тысяч в месяц 

Около 39% граждан России считают комфортным для семейного бюджета ежемесячный платеж по кредиту в размере не более 5 тысяч рублей. Вместе с этим большинство россиян в настоящее время не готовы брать кредит, поскольку предпочитают откладывать средства на крупные покупки, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие»

Также отмечается, что 38% опрошенных готовы ежемесячно отдавать по кредиту 5-15 тысяч рублей, 17% — от 15 до 25 тысяч рублей. Лишь 6% участников сказали, что для них 25 тысяч рублей является комфортной суммой на эти цели.

44% респондентов отмечают, что в настоящее время из-за неопределенной ситуации в экономике лучше копить средства для приобретения крупных покупок, в частности, квартиры и машины. Также это касается отдыха и ремонта. Около 30% участников исследования заявили, что в настоящее время более выгодно взять кредит на крупные покупки. 26% респондентов полагают, что сегодня к крупным покупкам лучше вообще не прибегать.

Часть граждан в 2021 году планируют взять кредит в банке: ипотеку собираются оформить 15%, автокредит — 12%, потребительский кредит — 18%. Вместе с этим ипотеку недавно оформили 6%, автокредит — 2%, потребительский кредит — 7%.

По прогнозам 47% россиян, ставки кредитования и рефинансирования в 2021 году сохранятся, а 30% ждут роста ставок по розничным кредитам. У 23% граждан более оптимистичные взгляды на этот счет, поскольку считают, что кредиты в 2021 году продолжат дешеветь.

В исследовании приняли участие 1 тысяча россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.