В чужом кармане: Сколько зарабатывает кассир

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность. Если вы хотите узнать о какой-то определенной профессии - оставляйте комментарии.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - 45-летняя Татьяна А, кассир одной из московских торговых сетей.

«В юности у меня был план стать делопроизводителем в крупной компании, пошла в училище на специальность «документоведение». Представляла, как буду работать в красивом здании в центре Москвы. А еще записалась в театральный кружок, все говорили, есть способности», - рассказала Татьяна.

После учебы она устроилась по специальности и сменила несколько компаний, но каждый раз не везло или с коллективом, или с начальством, да и зарплата не впечатляла.

«Подруга тогда открыла точку на рынке и предложила мне стать ее помощницей. Это было отличное время, было весело вдвоем, а заработать удавалось больше, чем в офисе. Но бизнес закончился, когда подруга переехала. А найти нормальную работу после 40 оказалось почти невозможным», - отмечает Татьяна.

Походив по собеседованиям, наша героиня решила, что кассир в продуктовой сети - не худший вариант. В вакансии обещали зарплату от 38 000 до 40 000 рублей и не обманули.

В обязанности Татьяны входит обслуживание покупателей на кассе, выкладка товаров в зале, контроль сроков годности товаров, проверка ценников и консультации покупателей в зале.

Ее компания предлагает график на выбор (5/2, 2/2, неполный рабочий день, неполная рабочая неделя), есть социальные гарантии, оплачиваемый отпуск, больничный, скидки в магазинах сети.

«Огромный плюс - это работа рядом с домом. Сколько денег люди тратят на дорогу до работы и обратно? Тысячи две-три, может, и пять, а мне пройти пешочком пять минут», - отметила Татьяна.

Кроме того, нет задержек зарплаты - всё всем выплачивается в один день и чуть ли не в один час.

«На этом плюсы закончились. Отношение руководства к сотрудникам низшего звена скотское, ты раб и должен пахать! Могут заставить выйти с температурой, не отпускают, если тебе плохо, помирай, но работай. Мы просили давать нам просрочку на обед, где один-два дня после срока годности, но нет, жадности нет предела», - отметила наша героиня.

Когда Татьяна работала 2/2, рабочий день длился с 09:00 до 22:00, но после закрытия магазина все оставались выкладывать товар еще на два часа (это была инициатива директора, о которой заранее никто не предупредил).

«Выходить курить вдвоем нельзя, есть вдвоем нельзя, написано что обед час, а на деле чем быстрей, тем лучше. Покупатели постоянно хамят, но к этому привыкаешь и уже не трогает», - рассказала Татьяна.

Несмотря на все минусы, менять работу Татьяна пока не планирует из-за близости к дому и заработка.

«Главный добытчик в семье - муж, он оплачивает коммуналку, интернет, в основном сам покупает продукты, оплачивает детям дополнительные занятия. А мне просто нравится иметь собственный доход, хоть и небольшой», - заключила она.

Примерные траты Татьяны (в месяц):