Эксперт рассказала о выгоде карты рассрочки

Самой простой характеристикой выгодного кредита является кредит, за который человек переплачивает незначительно или совсем не переплачивает. Один из востребованных финансовых продуктов – карта рассрочки, позволяющая беспроцентно погасить кредит, заявила агентству «Прайм» директор по коммуникациям финансового маркетплейса Сравни.ру Александра Краснова.

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Кредитные карты также могут быть выгодными, если их правильно использовать, говорит эксперт. По ним предусмотрен так называемый грейс-период, то есть срок, в рамках которого можно вернуть средства, не оплачивая по ним проценты.

«Финансово грамотные люди используют кредитные карты для повседневных и крупных покупок, так как кешбэк у них выше, чем у дебетовых, а собственные сбережения хранят на накопительных счетах или краткосрочных вкладах. Таким образом, они получают двойную выгоду», — отметила Краснова.

По ее словам, понятие выгоды для всех разное в зависимости от процентных ставок. Если у человека нет своего жилья, то будет целесообразно оформить ипотеку, поскольку она стала выгоднее ипотеки, говорит эксперт. При этом автокредит почти всегда предполагает значительную переплату.

Краснова отмечает, что все зависит от того, что выгодно человеку в данный момент: переплатить, но пользоваться необходимым сейчас или продолжить копить и обходиться без желаемого.