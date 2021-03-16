Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Эксперт рассказала о выгоде карты рассрочки

Лера Букина
1 час назад
Самой простой характеристикой выгодного кредита является кредит, за который человек переплачивает незначительно или совсем не переплачивает. Один из востребованных финансовых продуктов – карта рассрочки, позволяющая беспроцентно погасить кредит, заявила агентству «Прайм» директор по коммуникациям финансового маркетплейса Сравни.ру Александра Краснова.
Эксперт рассказала о выгоде карты рассрочки
Фото: ТАССТАСС
Кредитные карты также могут быть выгодными, если их правильно использовать, говорит эксперт. По ним предусмотрен так называемый грейс-период, то есть срок, в рамках которого можно вернуть средства, не оплачивая по ним проценты.
«Финансово грамотные люди используют кредитные карты для повседневных и крупных покупок, так как кешбэк у них выше, чем у дебетовых, а собственные сбережения хранят на накопительных счетах или краткосрочных вкладах. Таким образом, они получают двойную выгоду», — отметила Краснова.
По ее словам, понятие выгоды для всех разное в зависимости от процентных ставок. Если у человека нет своего жилья, то будет целесообразно оформить ипотеку, поскольку она стала выгоднее ипотеки, говорит эксперт. При этом автокредит почти всегда предполагает значительную переплату.
Краснова отмечает, что все зависит от того, что выгодно человеку в данный момент: переплатить, но пользоваться необходимым сейчас или продолжить копить и обходиться без желаемого.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт предупредил о рисках «забытых» долгов по кредиту.
Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители