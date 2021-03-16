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В Госдуме предложили повысить пособие по безработице 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Госдуме предложили повысить пособие по безработице
Фото: РИА Новости
В России необходимо увеличить пособие в два раза, до 31 тысячи рублей, чтобы на него можно было прожить при потере работы. Об этом заявил руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов.
По словам Миронова, опросы показывают, что у половины россиян в случае потери работы накоплений хватит только на месяц. При этом максимальный размер пособия на 2021 год составляет 12 130 руб. (минимальный — 1500 руб.), в то же время прожиточный минимум — 12 702 руб.

«В отдельных зажиточных регионах есть небольшие доплаты к этой сумме или разовые пособия. Но многие субъекты вообще ничего не доплачивают и люди получают на руки только гарантированную федеральным центром сумму. И это несмотря на то, что уже всем очевидно — прожить на такие деньги невозможно!» — подчеркнул парламентарий.

По мнению Миронова, МРОТ должен быть на уровне 50-60 тысяч рублей в месяц, а прожиточный минимум и пособие по безработице составлять — 31 тысячу рублей в месяц. Он подчеркнул, что партия будет добиваться этого в новом созыве Государственной Думы.
Как писал «Рамблер», ранее финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что перед выборами в Госдуму осенью 2021 года россияне получат новые социальные выплаты.
По мнению Калугина, власти могут увеличить пособия по безработице, снова выплатить по десять тысяч рублей на детей до 16 лет и усилить меры поддержки бизнеса. Средства на это власти возьмут в Фонде национального благосостояния, считает эксперт.
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Комментарии 1
Личный счет , Сергей Миронов , Госдума
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