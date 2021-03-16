Россияне стали брать больше кредитов наличными 

Число выданных кредитов наличными в России в феврале выросло на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Согласно статистике ОКБ, в феврале банки выдали 1,27 миллиона нецелевых потребительских кредитов. Количество новых кредитов по сравнению с январем 2021 года выросло на 14%.

Число кредитов наличными в Тюменской области в феврале увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Югре — на 12%, в Санкт-Петербурге — на 8%. В Москве выдачи выросли на 2%.

В Самарской области, напротив, число выдач сократилось на 8%, В Оренбургской области — на 10%, в Приморском крае — на 13%.

По мнению специалистов ОКБ, рост выдач нецелевых потребительских кредитов происходит на фоне постепенной стабилизации на рынке труда и восстановления основных макроэкономических показателей.