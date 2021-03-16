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Россияне стали брать больше кредитов наличными 

Вероника Полынина 1 час назад
Россияне стали брать больше кредитов наличными
Фото: РИА Новости
Число выданных кредитов наличными в России в феврале выросло на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Согласно статистике ОКБ, в феврале банки выдали 1,27 миллиона нецелевых потребительских кредитов. Количество новых кредитов по сравнению с январем 2021 года выросло на 14%.
Число кредитов наличными в Тюменской области в феврале увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Югре — на 12%, в Санкт-Петербурге — на 8%. В Москве выдачи выросли на 2%.
В Самарской области, напротив, число выдач сократилось на 8%, В Оренбургской области — на 10%, в Приморском крае — на 13%.
По мнению специалистов ОКБ, рост выдач нецелевых потребительских кредитов происходит на фоне постепенной стабилизации на рынке труда и восстановления основных макроэкономических показателей.
Ранее, как писал «Рамблер», в ЦБ подсчитали, что россияне в четвертом квартале 2020 года в среднем направляли на платежи по кредитам более половины своего дохода.
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Личный счет , Центральный банк России
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