Россияне стали брать больше кредитов наличными 

Число выданных кредитов наличными в России в феврале выросло на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Согласно статистике ОКБ, в феврале банки выдали 1,27 миллиона нецелевых потребительских кредитов. Количество новых кредитов по сравнению с январем 2021 года выросло на 14%.
Число кредитов наличными в Тюменской области в феврале увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Югре — на 12%, в Санкт-Петербурге — на 8%. В Москве выдачи выросли на 2%.
В Самарской области, напротив, число выдач сократилось на 8%, В Оренбургской области — на 10%, в Приморском крае — на 13%.
По мнению специалистов ОКБ, рост выдач нецелевых потребительских кредитов происходит на фоне постепенной стабилизации на рынке труда и восстановления основных макроэкономических показателей.
Ранее, как писал «Рамблер», в ЦБ подсчитали, что россияне в четвертом квартале 2020 года в среднем направляли на платежи по кредитам более половины своего дохода.