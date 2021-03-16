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«Известия»: россиян предупредили о риске роста цен на пшеницу и овощи 

РИА Новости 27 минут назад
Цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные эксперты.

"Например, по новым правилам утильсбор для мощных тракторов увеличится примерно с 800 тысяч рублей до трех миллионов (10–15% от цены самого трактора)", — отметил председатель правления ассоциации "Асход" Александр Алтынов.

По его словам, в результате этого пшеница, картофель и другие овощи подорожают на 1,5 процента.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько, в свою очередь, оценил рост себестоимости продукции в два-три процента.
"Известия" напоминают, что ранее Минпромторг предложил повысить утильсбор на автомобили и спецтехнику в 2021 году. Соответствующие проекты постановлений правительства были опубликованы на портале нормативных правовых актов. В них предложено увеличить коэффициенты сбора на специальную технику в два — четыре раза.
В Минсельхозе сообщили изданию, что проект изменений и его финансово-экономическое обоснование не поступали в ведомство. При этом в министерстве отметили, что к ним обращаются отраслевые союзы и ассоциации, заявляющие, что принятие этого документа может привести к росту стоимости сельскохозяйственной техники.
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Комментарии 5
Личный счет , Видео , Дмитрий Рылько , Минпромторг , Минсельхоз , газета "Известия"
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