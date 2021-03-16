Цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные эксперты.

"Например, по новым правилам утильсбор для мощных тракторов увеличится примерно с 800 тысяч рублей до трех миллионов (10–15% от цены самого трактора)", — отметил председатель правления ассоциации "Асход" Александр Алтынов.

По его словам, в результате этого пшеница, картофель и другие овощи подорожают на 1,5 процента.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько , в свою очередь, оценил рост себестоимости продукции в два-три процента.

"Известия" напоминают, что ранее Минпромторг предложил повысить утильсбор на автомобили и спецтехнику в 2021 году. Соответствующие проекты постановлений правительства были опубликованы на портале нормативных правовых актов. В них предложено увеличить коэффициенты сбора на специальную технику в два — четыре раза.