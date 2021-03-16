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Налоговики взялись за россиян с иностранными счетами

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Федеральная налоговая служба (ФНС) активно взялась проверять россиян с иностранными счетами, пишет РБК со ссылкой на нескольких налоговых консультантов.
Налоговики начали проверять россиян с иностранными счетами
Фото: ТАССТАСС
По словам собеседников издания, количество выездных проверок, назначаемых налоговиками, резко возросло в конце 2020 года. Специалисты связывают это с истечением установленного законом трехлетнего срока проверки данных за 2017 год.
Именно тогда ФНС впервые получила данные от зарубежных коллег в рамках автоматического обмена финансовой информацией под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эти сведения обрабатываются специализированной системой «Налог-3» на предмет сокрытия зарубежных доходов и активов россиян, а также прибыли контролируемых ими иностранных компаний (КИК).
По состоянию на начало 2021 года, россияне имеют около 700 тысяч открытых счетов в зарубежных банках. Суммарный остаток по ним равняется 13 триллионам рублей.
Личный счет,Федеральная налоговая служба,ОЭСР,РБК,
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