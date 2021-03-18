Эксперт раскрыл сроки следующей индексации пенсий

В России существует многоуровневая пенсионная система, в рамках которой ежегодно производится индексация пенсионных выплат. Ближайшая индексация пройдет 1 апреля : будет проиндексирована социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детям, чьи родители неизвестны. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель Центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

"Эта пенсия выплачивается в рамках государственного пенсионного обеспечения тем, кто не "заработал" прав на страховую пенсию. Социальную пенсию получают порядка 3,2 млн россиян. Повышение производится ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. В 2021 году она составит 3,4%, а ее среднегодовой размер достигнет 10183 рублей", — отмечает аналитик.

Самый распространенный вид пенсии в России — это страховая пенсия по старости, инвалидности и потере кормильца. Такие выплаты получают более 39 млн человек, в том числе около 0,8 млн военных пенсионеров. Индексация для ушедших с рынка труда и продолжающих работать пенсионеров производится по-разному.

Для неработающих пенсионеров повышение выплат ежегодно проходит в январе, причем на уровень выше инфляции. В 2021 году индексация составила 6,3% (в 2022 году запланирована на уровне 5,9%), что доведет среднегодовой размер такой выплаты до 17443 рублей.

"При этом в случае, если индивидуально назначенная страховая пенсия оказывается ниже регионального прожиточного минимума, автоматически происходят региональные доплаты до уровня этой минимальной величины", — уточняет специалист.

Для 7,3 млн работающих пенсионеров индексация с 2016 года не производится. Вместо нее ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов в системе обязательного пенсионного страхования за минувший год.

Выплаты из средств пенсионных накоплений назначаются участникам системы обязательного пенсионного страхования при достижении старого пенсионного возраста — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

У них на индивидуальных счетах в ПФР или НПФ до 2014 года формировались пенсионные накопления . На эти же счета могли перечисляться средства по программе государственного софинансирования накопительной пенсии или материнский капитал. В зависимости от размера накоплений и истории их формирования такие платежи могут производиться в виде накопительной пенсии (пожизненные), срочных пенсионных выплат (не менее 10 лет) или единовременных выплат.

Индексация накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат определяется фондом ежегодно до 1 мая после расчета итогов минувшего года и производится до 1 августа. Причем по каждому из двух этих выплат индексация может отличаться, так как остатки средств получателей накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат инвестируются обособленно.