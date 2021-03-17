В России расширили использование маткапитала 

В России расширили область применения материнского капитала, сообщает РИА Новости. Нововведение, касающееся военной ипотеки, было закреплено решением правительства РФ

Речь об изменениях в закон «О дополнительных мерах господдержки семей с детьми». Поправки предполагают, что теперь материнский капитал можно использовать в качестве оплаты первоначального взноса, основного долга и процентов по военной ипотеке. Соответствующее право россиян было закреплено постановлением кабинета министров.

В январе, как сообщал «Рамблер», Минтруд изменил процедуру отчета об использовании материнского капитала при строительстве частного дома. Сегодня средствами из маткапа можно компенсировать затраты на строительство дома. Для того, чтобы получить деньги, родителю, получившему помощь от государства, необходимо предоставить в организацию, которая разрешила строительство, перечень документов, в том числе и акт о проведении работ.

В Минтруде решили, что теперь в этом нет необходимости. Чтобы получить средства, сегодня нужно предоставить в Пенсионный фонд выписку из Росреестра , которая подтверждает факт регистрации объекта недвижимости и право собственности на него.