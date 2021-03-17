В России подорожали овощи и мясо

Самыми подорожавшими продуктами за последнюю неделю оказались баранина, морковь и картофель. Такие данные раскрыл Росстат

За период с 10 по 15 марта средние цены в магазинах на баранину и морковь выросли на 2,3 и 3 процента соответственно, а стоимость картофеля увеличилась на 2,6 процента.

Также выросли цены на мясо кур (1,6 процента), яйца (0,9 процента), говядину (0,8 процента), пастеризованное молоко (0,5 процента), водку (0,3 процента) и макароны (0,2 процента), сахар (0,4 процента) и подсолнечное масло (0,2 процента).

В то же время стоимость некоторых овощей начала снижаться. Так, огурцы подешевели на 6,6 процента, помидоры потеряли в цене 2,1 процента. Также подешевели сметана и пшено — на 0,4 процента, пшеничная мука — на 0,3 процента, и сливочное масло — на 0,2 процента.