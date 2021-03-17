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Раскрыты самые подорожавшие продукты в России 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
В России подорожали овощи и мясо
Фото: flickr.com
Самыми подорожавшими продуктами за последнюю неделю оказались баранина, морковь и картофель. Такие данные раскрыл Росстат.
За период с 10 по 15 марта средние цены в магазинах на баранину и морковь выросли на 2,3 и 3 процента соответственно, а стоимость картофеля увеличилась на 2,6 процента.
Также выросли цены на мясо кур (1,6 процента), яйца (0,9 процента), говядину (0,8 процента), пастеризованное молоко (0,5 процента), водку (0,3 процента) и макароны (0,2 процента), сахар (0,4 процента) и подсолнечное масло (0,2 процента).
В то же время стоимость некоторых овощей начала снижаться. Так, огурцы подешевели на 6,6 процента, помидоры потеряли в цене 2,1 процента. Также подешевели сметана и пшено — на 0,4 процента, пшеничная мука — на 0,3 процента, и сливочное масло — на 0,2 процента.
В декабре 2020 года рост цен на продукты питания привел к недовольству президента России Владимира Путина. Как пояснял глава Минэкономразвития Максим Решетников, рост цен на продукты в России спровоцировали снижение урожая, падение курса рубля и рост мировых цен на продовольствие. В результате в стране впервые за последние годы ввели госрегулирование цен на продукты.
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Комментарии 1
Личный счет , Максим Решетников , Владимир Путин , Росстат , Минэкономразвития
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