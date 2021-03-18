Аналитик назвал сумму, которая позволит не работать 

Точную сумму, позволяющую человеку отказаться от работы, назвать нельзя, однако следует понимать, что даже в случае получения большого количества денег всё равно придётся трудиться, просто это будет труд несколько иного толка. Об этом заявила аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева

В интервью агентству ПРАЙМ Афанасьева напомнила, что крупные выигрыши в лотерею не приносили своим владельцам ничего хорошего.

Вы когда-нибудь интересовались судьбами людей, которые срывали джекпот в лотерее? Как правило, независимо от размера выигрыша (это были и десятки, и сотни миллионов долларов) деньги не пошли им впрок, — заявила эксперт.

При этом она согласилась, что большие деньги дают определённую свободу: можно не опасаться заболеть, остаться без работы, заняться хобби, на которое раньше не было времени. Однако параллельно с этим придётся работать над вопросами финансового планирования и заниматься текущим контролем состояния финансов. Также необходимо будет изучить законодательство, ситуацию в экономике и положение дел на фондовом рынке.

Юлия Афанасьева подчеркнула, что грамотное инвестирование — это отдельная наука.

Это огромная интеллектуальная работа. Так что отпускаем в море золотую рыбку без просьб и желаний и идём работать и учиться финансовому планированию! — резюмировала она.

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