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Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров 

Прайм 56 минут назад
Мошенники стали предлагать пенсионерам выплаты от государства
Фото: РИА Новости
Злоумышленники придумали новый способ обмана пенсионеров в интернете. Под видом знакомых мошенники пишут старикам в социальных сетях, предлагая проверить, получили ли они некие выплаты от государства, сообщает Life.
В частности, неизвестные обманом похитили у 75-летней жительницы Челябинска 106 тысяч рублей.

"Я знала, что какие-то выплаты положены пенсионерам в связи с пандемией, но кому и в каком размере, не запомнила. Вечером мне в "Одноклассниках" написала соседка по даче, что ей пришли 5000 от президента, и сказала, что может проверить, перечислены ли мне эти деньги", — сообщила женщина.

У пострадавшей пенсионерки нет смартфона, потому она не могла проверить начисления. "Соседка" попросила челябинку сообщить ей номер банковской карты и мобильного телефона. Также "соседка" попросила сообщить ей и код из SMS-сообщения от банка. Позже настоящая соседка позвонила пенсионерке, сообщив, что ее страницу в соцсетях взломали. Однако переписка уже пропала, а мошенники похитили у своей жертвы 106 тысяч рублей. В полиции объяснили, что средства вывели на электронный кошелек и отследить злоумышленников невозможно.
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