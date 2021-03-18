Мошенники стали предлагать пенсионерам выплаты от государства 

Злоумышленники нашли новый способ обмана пенсионеров в интернете. Так, притворяясь знакомыми людьми, аферисты пишут пожилым гражданам в социальных сетях. Мошенники предлагают пенсионерам проверить, получили ли они выплаты от государства, передает Life.

Так, 75-летняя жительница Челябинска столкнулась с такой мошеннической схемой. Злоумышленники похитили у нее 106 тысяч рублей.

«Я знала, что какие-то выплаты положены пенсионерам в связи с пандемией, но кому и в каком размере, не запомнила. Вечером мне в «Одноклассниках» написала соседка по даче, что ей пришли 5000 от президента, и сказала, что может проверить, перечислены ли мне эти деньги», — заявила пострадавшая.

Пострадавшая пенсионерка не имеет смартфона, по этой причине проверка начислений ей не представлялась возможной. Тогда «соседка по даче» попросила женщину сказать ей номер банковской карты и мобильного телефона. Кроме того, мошенник под видом соседки попросил продиктовать ей и код из SMS-сообщения от банка. Позднее пенсионерке поступил звонок от настоящей соседки — та сообщила, что ее страница была взломана. Но переписки уже не было, а злоумышленники украли у своей жертвы 106 тысяч рублей. В банке указали, что деньги были выведены на электронный кошелек. В полиции пояснили, что выявить аферистов невозможно, однако заявление пенсионерка все же подала.

Онлайн-преступников находят очень редко, говорит юрист Кирилл Цветов. По его словам, они уже могут отбывать срок за свои злодеяния, но продолжают заниматься мошенничеством в Сети.