Раскрыта схема мошенников с выигрышем лотерей

Классическая схема обмана клиентов российских банков с отправкой им электронных писем и обещанием финансовой выгоды в обмен на данные о карте была усовершенствована мошенниками, выяснили в РИА Новости.

Мошенники стали называть себя представителями лотерейных организаций и предлагать жертве бесплатный билет. Они говорят, что выигрыш должен «прийти» на карту, данные которой необходимо указать на фиктивном сайте. Сотрудником агентства было получено несколько подобных писем.

Отправителем одного из них числился «ОАО Гослото». Ни в одном крупном интернет-поисковике не удалось найти какие-либо сведения о данной организации. Стоит заметить, что в самом тексте письма компания была указана как «Русское лото», а сами письма были отправлены с адресов office@unblockit.top, office@btcbay.net и info@black-flirt.de, что говорит о вероятном мошенничестве.

«В честь своего юбилея «Русское лото» дарит вам бесплатный лотерейный билет! Денежные выигрыши первых нескольких туров ― самые крупные и могут составлять от нескольких десятков и сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Проверьте билет, чтобы не yпустить свой выигрыш! Получить бесплатный билет здесь», — говорится в тексте письма.

В интернете можно встретить несколько тысяч мошеннических ресурсов, которые замаскированы под государственные лотереи, говорит представитель крупнейшего распространителя лотерейных билетов «Столото». Он советует проверять номера и адреса, с которых приходят письма, а также игнорировать письма с сомнительных адресов.

Если мошеннику удалось провернуть свою мошенническую схему, то необходимо сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, рекомендует эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея. При случайном скачивании вредоносного программного обеспечения следует просканировать компьютер антивирусом и устранить угрозы, говорит эксперт. Он также советует закрывать сайт и не вводить никаких платежных данных в случае перехода на него.