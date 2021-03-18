Трамп обеднел на $700 млн за время президентства

Состояние предыдущего президента США Дональда Трампа к середине марта 2021 года упало до 2,3 миллиарда долларов с 3 миллиардов долларов в начале его руководства страной, свидетельствуют данные агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Агентство проанализировало финансовые и другие документы за период с мая 2016 года по январь 2021 года, чтобы рассчитать состояние Трампа до и после того, как он стал президентом США. Состояние Трампа начало уменьшаться еще в августе 2020 года, в январе 2021 года оно составляло 2,45 миллиарда долларов, а к середине марта упало до 2,33 миллиарда долларов.

По данным агентства, около трех четвертей состояния Трампа приходится на коммерческую недвижимость. Офисные башни, в которых он является владельцем или совладельцем, сильно упали в цене, т.к. все больше людей работают из дома из-за пандемии коронавируса. Агентство пишет, что стоимость коммерческой недвижимости Трампа оценивается в 1,7 миллиарда долларов, за 2016-2021 годы оно упало в цене на 26%.

Помимо этого, он владеет или управляет множеством отелей и курортов, а также его компания управляет 19 полями для гольфа, отмечает агентство.

Дональд Трамп — 45-й президент США, занимавший этот пост с 20 января 2017 по 20 января 2021 года.