В чужом кармане: сколько зарабатывает курьер по доставке еды 

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Наш очередной герой — 41-летний Ринат Д. Он работает в службе доставки еды в Москве и параллельно составляет бизнес-план на будущее.

«В период карантина потеряли свой бизнес, семь лет труда полетели… Продал машину, чтобы расплатиться с долгами, и на время устроился пешим курьером. Заработать немного можно, но только большим трудом» — говорит Ринат.

Зарплатный коридор в попавшейся ему вакансии был большим — от 15 000 до 70 000 рублей на руки, доход — до 3 500 рублей в день. В реальности, по мнению Рината, заработать больше 45 000 рублей на такой работе сложно. Сам Ринат получает около 40 000 рублей в месяц (в зависимости от выбранной нагрузки и чаевых, старается отдыхать два дня в неделю).

«В первый же день после трудоустройства ты обязан отработать один слот (смену). Не будешь работать сразу — не будешь работать вообще. Никого не волнует, есть у тебя время в этот день или нет», — предупредил наш герой.

Одним из плюсов своей работы Ринат называет действительно свободный график (но здесь тоже есть свои нюансы).

«Хочешь уйти домой? Не вопрос — закрываешь смену и идешь. А вот если у тебя выбранный заранее, плановый слот, до окончания смены ты останешься рабом системы. Плановые слоты выставляются один раз в неделю в определенное время. Получить удобный сложно, их быстро расхватывают», — отметил Ринат.

Еще один плюс — удобное приложение для работы. В нем все понятно, нужный адрес видно на карте, ничего специально искать не надо. Ринат считает, что вся работы в принципе организована удобно — в офис пришлось приехать только один раз, чтобы оформиться, получить сумку и плащ.

Есть и возможность дополнительного заработка: иногда заказчики просят вынести мусор, что-то купить по пути и приплачивают за это.

«Поначалу с непривычки устаешь, но я занимался спортом всегда, поэтому часами ходьбы меня не напугаешь. Нужно быть готовым — жара, холод, дождь, пандемия, в любое время тащишь клиенту заказ. Не можешь идти — ползи, иначе штраф», — отметил он.

Главным минусом Ринат назвал негативное отношение клиентов и ресторанов к курьерам.

«В ресторанах тебя могут заставить ждать заказ на улице в мороз или под дождем, а среди клиентов встречаются мошенники. Они получают заказ в хорошем состоянии, портят его специально и жалуются на плохую доставку, в итоге деньги возвращают клиенту, курьер ничего не получает», — рассказал Ринат.

Ринат живет с женой, которая после потери бизнеса начала печь торты на заказ. В первые месяцы она зарабатывала по 10 000 рублей, сейчас — стабильно более 50 000 в месяц. У пары есть дочь, которая учится на вечернем и подрабатывает.

Примерные траты Рината (в месяц):