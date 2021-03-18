Аналитик сочла невозможным никогда не работать

Работать следует всегда вне зависимости от количества имеющихся средств, просто эта работа может носить несколько иной характер. При наличии суммы мечты на руках работа по ее удержанию, наращиванию, рациональному использованию не будет требовать такого количества времени, сколько текущая работа. Но легче и веселее она не будет, заявила агентству «Прайм» аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева

Эксперт привела в пример случаи, когда кто-то выигрывал сумму в лотерее. По ее словам, многие «счастливчики» необдуманно и бездарно потратили выигранные средства, не подумав о будущем.

«И это истории американцев, которых с детства приучают к ценностям капитализма и умению обращаться с деньгами. Если даже там эти навыки не всегда срабатывают, что говорить о России, где любимая сказка про Емелю: сиди на печи, щука сама все сделает», — говорит финансист.

Имея на руках сумму мечты, можно не бояться потерять работу, заболеть или заняться тем, на что раньше

Не было времени. Однако работать все равно необходимо. Для начала, по ее словам, нужно потрудиться над определением суммы, которая необходима для личной финансовой безопасности. Это большая работа по финансовому планированию.

Кроме того, размер суммы мечты необходимо постоянно контролировать, проверять и изменять, исходя из личных обстоятельств, уровня инфляции, изменений банковских ставок, доходности фондового рынка, изменений законодательства, говорит Афанасьева.

Также предстоит работа по грамотному инвестированию этой суммы. Эксперт указывает, что выбор банка, который бы позволил снимать проценты – не столь простая задача. По словам Афанасьевой, надежные банки не предоставляют таких условий, по этой причине человек может столкнуться с подводными камнями.

Более удобным является размещение данных средств в надежные облигации. Благодаря такому подходу будет проще организовать ежемесячные выплаты. А капитал, который будет вложен в такие бумаги, легко застраховать от изменения курса валют без дополнительных затрат, указывает эксперт.

Афанасьева отмечает, что как выбор облигаций, так и мониторинг их поведения также требует больших трудов.