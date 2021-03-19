Названы обязательные доплаты к пенсии в 2021 году

В 2021 году все обязательные доплаты и надбавки к пенсиям сохранятся, однако ждать выплат сверх положенного, как это было годом ранее в связи с самоизоляцией из-за пандемии коронавируса, не стоит. Как заявил генеральный директор юридической компании «Достигация» Артём Баранов , пандемия отступает и власти рассчитывают также на постепенное улучшение ситуации в экономике.

С 1 апреля социальные пенсии граждан РФ будут индексированы на 3,4%. Также предусмотрены доплаты для неработающих пенсионеров, чей доход не достигает уровня прожиточного минимума, размер доплат меняется в зависимости от региона. Есть и другие категории россиян, которым также положены дополнительные финансы.

Лицам старше 80 лет, инвалидам 1-й группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жителям Крайнего Севера положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты. Такая доплата будет начисляться автоматически, по данным Пенсионного фонда РФ . Таким образом, своеобразный подарок от государства получат пенсионеры 1941 года рождения, — объяснил Артём Баранов в интервью агентству ПРАЙМ.

Также эксперт поведал, что повышение индексации социальных пенсий и прибавка в рублях коснутся и других категорий населения страны. Также в апреле вырастут выплаты по госпенсиям для ряда получателей. Сохранятся все льготы, которые предусмотрены государством для пенсионеров.

Ранее были названы россияне, которые имеют право на повышенную пенсию. Об этом писал NEWS.ru.